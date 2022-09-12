Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Son olarak Show TV'de yayınlanan 'Oğlum' dizisinde 'Melike' karakterine hayat veren Nihal Yalçın ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ikiliden Güven, rol aldığı dizinin çekimleri için Ayvalık'a gideceğini ifade etti.