DHA

Spor Toto Süper Ligin 12´nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından stadyum çıkışında konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Güzel bir maç oldu. İlk devre Adana Demirspor muhteşem oynadı, çok gol kaçırdık. 60´ıncı dakikadan sonra Kayserispor iyi oynadı. Az daha mağlup oluyorduk. Tebrik ediyorum. Kayserispor ile Adana Demirspor maçları genellikle berabere bitiyor. Skor 2-1 olunca `bu maç kesin berabere biter´ dedim. Hayırlısı olsun. Önümüze bakacağız. Biz kazanmak istiyorduk. Biz buraya kazanmaya geldik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama ayağına gelen fırsatları iyi değerlendiremezsen maç da böyle 2-2 biter. Mağlup de olabilirdik. Tebrik ediyorum. Dostça bir maç oldu 1´er puanı paylaştık" ifadelerini kullandı.

"TRİBÜNLER BAZEN ÇOK GEREKSİZ HAREKETLER YAPIYOR"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kayseri şehrinin takımlarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Gayet güzel bir stadyum. Muhteşem bir ortam. Ama tribünler bazen çok gereksiz hareketler yapıyor. Korner atışı yapmaya gidenlere su atılıyor. Bu takıma sahip çıkın. Bu taraftar takıma sahip çıkarsa bu takım yukarılara gider" dedi.

GÖZBAŞI: İKİ TAKIMDA ÇOK KAZANMAK İSTİYORDU

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, karşılaşma boyunca mücadeleyi bırakmadıklarını aktararak, "Takım mücadeleyi hiç bırakmadı, önemli olan bu. Kaliteli bir kadromuz var. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Ne takım ne de teknik heyet sıkıntıya rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Takımımızı kutluyorum. Adana Demirspor´u da kutluyorum. Gelenek bozulmadı. Müsabakadan önce dostluk bozulmasın demiştik. İki takım da çok kazanmak istiyordu. Son şansı biz değerlendiremedik. İkişer puan kaybettik. Ama biz müthiş geri dönüşle sahamızda maç kaybetmemeye devam ettik" diye konuştu.

Başkan Gözbaşı, Murat Sancak'ın vurguladığı seyirci konusuyla ilgili olarak, "Evet bu nedenle çok ceza yiyoruz. Gerek yok. Taraftarımızın destek oluyor teşekkür ederim ama hem misafir takımlara karşı hem de takımımızın ceza yememesi için daha dikkatli olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.