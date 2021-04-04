Berna Laçin'e 'aşı' tepkisi!

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde de aşılama sürüyor.

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. Laçin'in aşı olması bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

Laçin, "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine, "Arkadaşlar 212’liyim Basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize..." ifadelerini kullandı.

Laçin'in en son 23 Ocak 2020'de Milliyet Gazetesi'nde köşe yazdığı biliniyor.