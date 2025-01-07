Berna Laçin: Ferdi Tayfur keşke servetini yeseymiş
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından serveti gündeme geldi. Berna Laçin, sanatçının servetiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Arkasından kopan kavga ve patırtıya bakınca insan üzülüyor" ifadelerini kullandı
2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Tayfur’un vefatının ardından servetiyle ilgili iddialar sosyal medyada gündem oldu.
İddialara göre, Ferdi Tayfur’un Marmaris’te çok sayıda taşınmazı, Adana’da 50, İstanbul’da ise 6 villası ve 30 dairesi bulunuyor. Toplamda yaklaşık 3 milyar lira değerinde olduğu öne sürülen bu servet, miras tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Sanatçının avukatı Hakan Tamgüç, Habertürk’e yaptığı açıklamada bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca, Ferdi Tayfur’un hayattayken mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın’ın mirastan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda bir çalışma yürüttüklerini ve yakın zamanda detaylı bir açıklama yapacaklarını ifade etti.
"ÜZÜLÜYOR İNSAN"
Öte yandan, ünlü oyuncu Berna Laçin de Tayfur’un servetiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Laçin, X hesabında yaptığı açıklamada, “Ferdi Tayfur’un elbette büyük bir serveti olacak, olmasa şaşırırdım. Koskoca bir devrin Ferdi Tayfur’u, hakkıdır. Keşke güzelce harcasaymış. Arkasından kopan kavga ve gürültüye bakınca insan üzülüyor” ifadelerini kullandı.