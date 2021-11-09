Bertolacci'nin gönlü Galatasaray'da

Süper Lig'de Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 1 puanı son dakikalarda kurtarırken oyuna girdikten sonra hemen golünü atan Bertolacci göz doldurmuştu.

Karagümrük, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat teklifini reddeden Bertolacci’yi ocak ayında satmaya karar verirken İtalyan oyuncunun en büyük talibi Galatasaray. Başakşehir'in listesindeki İtalyan orta saha oyuncusu da teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı tercih edecek. Assunçao yerine orta saha takviyesi yapacak sarı-kırmızılıların Bertolacci için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.