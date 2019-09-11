BES'te getiri sorununa cep şube çözümü

Vakıf Emeklilik, 2014 yılında hayata geçirdiği cep uygulamasını müşteri beklentilerine uygun bir şekilde yeniden geliştirdi. Uygulama henüz tanıtılmadan 120 bin kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Cep Şube’de hayata geçirilen yenilikleri aktarmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, dijitalleşme konusunda son yıllarda yoğun bir mesai harcadıkları değerlendirmesini yaptı. Cep şube Bireysel Emeklilik Sistemi'nde en önemli sorunlardan birisi olan katılımcıların fon tercihlerini değiştirip daha iyi getiri elde etmelerinin yolunu da açtı. Genel Müdür Obalı'nın verdiği bilgiye göre cep şubesini kullanan müşterilerinin yüzde 10'unun fon değişikliği yaptı. Bu oranın normalde yüzde 4-5 arasında. "BES'te yakın dönemde yeni düzenlemeler görecek miyiz?" sorusu üzerine Obalı, "Eli kulağında diye düşünüyoruz. Yeni bir altyapı çalışması tamamlandı. Bu paydaşların konsensüsü ile ilerletilecek bir konu. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tamamlayıcı emeklilik sistemi vurgusu çok önemli" ifadelerini kullandı.

YENİ HİKAYELER GEREKLİ

Özgür Obalı, BES'te yılın sekiz aylık dönemine ilişkin performansına ilişkin soruya, "BES'te geçen yıl ağustos ve aralık döneminde ciddi anlamda iniş ve çıkışlar yaşandı. Bu dönemde döviz ataklarının etkisiyle tüketicinin algısında bir bozulma ve ihtiyaca binaen fonlara talep olmuştu. O dönemi atlattık. Bu dönemin ardından ocak-mart ayları arası pozitif, nisan-haziran arası ise biraz daha eksi geçti. Temmuzdan itibaren yine pozitife dönmüş ivme. Net katılımcı sayısı da yılbaşından bu yana artı bir noktaya geldi ama tabii ki eskisi kadar hızlı bir gelişim sağlayamıyoruz." şeklinde cevap verdi. Obalı, geçmiş yıllarda "devlet katkısı" ve "otomatik katılım" gibi uygulamalarla BES'te ciddi büyümeler yaşandığını belirtti. BES'te bazı yeni hikayeler yazılması gerekliliğine dikkati çeken Obalı, 18 yaş altı kesimin de sisteme dahil edilmesini hevesle beklediklerini söyledi. Obalı, şunları kaydetti: "Gençlik bu konuda çok önemli. Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Şimdiden gençleri ileriye hazırlamak ve yaşam standartlarını koruma açısından onların önemli bir potansiyeli var. 18 yaş altında 20 milyonun üzerinde bir kitle var. Burada birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek bir nüfus söz konusu. 1960-1990 yılları arasında doğan nesilde, çocukları için bir şeyler yapma isteği var. Bu güdüyü bence doyurmamız lazım. Ebeveynlerin çocukları için bunu yapmak adına arzu ve istek taşıdıklarını görüyoruz."

KULLANICI DOSTU

2014 yılında hizmete sundukları Cep Şube’nin, müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirildiğini aktaran Özgür Obalı, uygulamadaki yenilikleri şu sözlerle anlattı: “Vakıf Emeklilik’in, katılımcıların hayatını kolaylaştıracak ve onlara kişisel bir deneyim sağlayacak yeni Cep Şube uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi. Böylece, Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi ve müşterilerin, müşteri iletişim merkezini aramasına gerek kalmaksızın, bir çok işlemi cep şube üzerinden gerçekleştirebilme imkanı sağlandı. Uygulamaya ayrıca 3D secure özelliği de eklendi. Ayrıca katılımcıların fon performanslarını, altın ve BİST gibi sektör dışı finansal araçlarla da kıyaslayabilmek mümkün hale geldi. Yeni Cep Şube’de müşterilerin hesap hareketlerine ve tahsilat makbuzlarına basit adımlarla devamlı ulaşabileceği bir özellik de kazandırıldı.”

Gerçekleştirilen basın toplantısına Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı ile birlikte Genel Müdür Yardımcıları Volkan Sinan ve Cenk Torgalöz de katıldı.

FON KOLAYCA DEĞİŞTİRİLİYOR

Yeni uygulamanın işlemlerde müşterilere hız ve vakit kazandıracağını anlatan Özgür Obalı, Cep Şube’nin Vakıf Emeklilik’in müşteri odaklı iş yapma kültürünün son ürünü olduğunu söyledi. Uygulamayla Vakıf Emeklilik’teki sigortacılık ve fon işlemlerinin rahatlıkla yapılabildiğini anlatan Özgür Obalı, “Bireysel emeklilik sözleşmeleriyle ilgili güncel fon birikimi ve değişiklik taleplerinin aşama aşama gösterildiği yeni düzenlemeyle, pratik çözümler sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Cep Şube ile katılımcılar, diledikleri yer ve zamanda internet şubesine Cep Şube üzerinden girerek, hesap hareketlerini ve fon performanslarını takip edebiliyor ve yapmak istedikleri değişiklikleri kolayca ve hızlıca gerçekleştirebiliyor. Katılımcı olmayan bireyler ise muhtemel birikim tablosundan yaş, katkı payı, toplu ödeme tutarı ve planlarını seçerek emeklilik dönemlerinde sahip olacakları tahmini birikimlerini hesaplayabiliyorlar. Vakıf Emeklilik’in diğer ürünleri olan yıllık hayat ve ferdi kaza sigortaları için de kullanıcılara vefat, maluliyet ve hastalık durumlarında bekledikleri teminata göre ödemeleri gereken yıllık tahmini tutarlar sunuluyor.” dedi.

FON BÜLTENİ TAKİP EDİLECEK

Cep Şube’deki yeniliklerin bunlarla sınırlı kalmayacağını müjdeleyen Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, önümüzdeki dönemde hizmete girecek uygulamaları ise şu sözlerle özetledi: “Sesli komut sistemi bunlardan bir tanesi. Siri aracılığı ile kullanıcılar sadece sesli komutla toplam birikim, fon dağılımı gibi cep şubede yer alan birçok detaya ulaşabilecek. Üstelik katılımcılarımız haftalık ve aylık fon bültenlerine de yine cep şube üzerinden kolaylıkla ulaşarak piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilecek. VakıfBank uygulamasından Vakıf Emeklilik uygulamasına geçiş kolaylığı da sağlayacağız. Sektörde bir ilk olan ‘app to app’ uygulaması ile katılımcılar ana hissedarımız VakıfBank uygulaması üzerinden tek bir tuşla Cep Şubemize ulaşabilecek.”

4 AYRI PROJE GELİŞTİRİLDİ

Toplantıda Vakıf Emeklilik’in teknoloji ve dijitalleşme stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Ar-Ge Merkezi’ne ilişkin ayrıntıları da aktaran Obalı, açılışının üzerinden henüz 6 ay gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen yerinde Ar-Ge Merkezi’nde 4 ayrı projede ilerleme sağladıklarını anlattı. Özgür Obalı, “Tıpkı Cep Şubemiz gibi, Ar-Ge Merkezimiz de sektörümüz için bir ilk olma özelliği taşıyor. Ar-Ge Merkezimizde Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük eden yeni teknolojileri kullanarak ülke kalkınmasına katkı sağlamak ve yeni teknolojide uzmanlaşmış insan kaynağı yetiştirilmesine aracılık etmeyi ilke ediniyoruz. Vakıf Emeklilik Ar-Ge Merkezi; yeni teknolojiler kullanarak A.I (yapay zeka),machine learning (makine öğrenimi),Blockchain ve IoT gibi pek çok alanda inovatif projeler geliştiriyor. TEYDEP (TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı) kapsamında onay aldığımız projemiz için ülkemizin sayılı üniversitelerinden akademisyenler ile iş birliği yapıyoruz. Ar-Ge Merkezimizdeki projelerin tamamlanmasıyla ülkemizdeki bireysel emeklilik sisteminin büyümesi, müşteri sadakati ve güvenliğinin artırılması gibi önceliklerimiz bulunuyor” sözleriyle Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen çalışmaları özetledi. Vakıf Emeklilik’te başlayan dijital dönüşüm fikrinin sektörün de dönüşümüne katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Özgür Obalı, “Odağa aldığımız temel düşünce kendi sektörümüz özelinde atacağımız dijitalleşme adımlarının; ülkemizin yerli ve milli teknolojilerinin gelişimine katkı sağlaması” diye konuştu. Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için tüm kişi ve kurumların dijitalleşme sürecinin bir parçası olması gerektiğini dile getiren Obalı, “Bu sürecin en önemli halkası da hiç kuşkusuz gençlerimiz. Onların dahil olmadığı bir dijital ekosistemin ayakta kalamayacağı hepimizin malumu. Vakıf Emeklilik’in tüm kademelerinde genç düşünüyor, gençlerin düşüncelerine büyük önem veriyoruz. Bizler bu sebeple Ar-Ge Merkezi projelerimize ek olarak Start-Up'larla projeler üretiyor ve bu projeleri sektörümüze uyarlamaya gayret gösteriyoruz” dedi.