Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sigorta Bireysel Emeklilik
ABONE OL

'BES'teki değişiklik devlet katkısının değer kaybetmemesi için'

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) BES devlet katkısı fonlarında borsa payının artırılmasının bu fonların yatırım yapabileceği araçların belirlenmesinde, sistemin uzun vadeli yapısına uyumlu bir yaklaşımın izlenmesinin önemine dikkat çekti. Kurum, "Bu fonların makul bir risk seviyesinde reel getiri sağlaması katılımcının sisteme güveninin korunması ve devlet katkısının değer kaybetmemesi bakımından dikkate alınmalıdır" açıklamasını yaptı.

'BES'teki değişiklik devlet katkısının değer kaybetmemesi için'
HABERTURK.COM

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (SEDDK) hazırladıkları 'Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak değişikliğe yönelik olarak şu açıklamaları yaptı. Kurum'dan yapılan açıklamada Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında, katılımcıların yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşmayan katkı paylarına yüzde 30 oranında devlet katkısı ödendiği hatırlatılarak "Katılımcı ise sistemde geçirdiği süreye göre bu devlet katkısına kademeli olarak hak kazanmaktadır. Dolayısıyla Devlet katkısı, bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuş ayrı fonlarda (katkı fonu) yatırıma yönlendirilmekte ve katılımcının çıkış/emeklilik hakkını kullanması durumunda hak ediş oranına göre katılımcıya ödenmektedir" denildi.

MAKUL RİSK VE GETİRİ ŞART

Devlet katkısı fonlarının yatırım yapabileceği araçların belirlenmesinde, sistemin uzun vadeli yapısına uyumlu bir yaklaşımın izlenmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada şu görüşler dile getirildi: "Zira, bu fonların makul bir risk seviyesinde reel getiri sağlaması katılımcının sisteme güveninin korunması ve devlet katkısının değer kaybetmemesi bakımından dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, bu fonların yatırım yapabilecekleri araçların çeşitliliği kritik bir husustur. Bu çerçevede, gerek sektör gerekse de katılımcılarımızdan kurumumuza ulaşan talepler dikkate alınarak, devlet katkısı fon portföyünde asgari yüzde 70 olarak belirlenmiş olan kamu borçlanma araçları oranının azaltılması ve hisse senedi oranının artırılmasının fon performansını olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."

HİSSE YATIRIMI İKİYE AYRILDI

Bu bağlamda, hem fon performanslarını artıracak hem de Türkiye'nin finansal piyasalarının derinliğine ve üretim odaklı ekonomi politikasının desteklenmesine katkı sağlayacak bu değişikliğin hayata geçirilmesi için katkı fonlarının portföy sınırlandırmasında değişikliğe gidildiği belirtilerek kamu borçlanma araçlarının asgari oranının yüzde 70’ten yüzde 50’ye indirildiği, hisse senedi oranlarının ise yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarıldığı ifade edildi. Hisse senedi yatırımlarının ise ikiye ayrılarak belirli endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına, fon portföyünün asgari yüzde 10’u oranında yatırım yapılması temin edildiği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TSB depreme ilişkin kararlar aldı
SİGORTA TSB'den depreme ilişkin kararlar
DASK Genel Müdürü Eren: 'Hasarları tazmin edecek güce sahibiz'
SİGORTA 'Hasarları tazmin edecek güce sahibiz'
Depremin büyük hasar yaptığı 10 ilde konutların yüde 44'ü deprem sigortalı
SİGORTA 10 ilde konutların yüzde 44'ü DASK'lı
Sağlık turizmine komplikasyon sigortası desteği
SİGORTA Turizme komplikasyon sigortası desteği
Kaskoda her keseye uygun ürün dönemi
SİGORTA Her keseye göre kasko dönemi
Quick Finans poliçe prim kredisi ile tüm poliçelere 12 ay taksit
SİGORTA Trafikte taksit sorununa çözüm
Trafik sigortasına yüzde 10 indirim daha geliyor
SİGORTA Trafik sigortasına yüzde 10 indirim
Teşvikten yararlanmak için 1 ayda 192 bir kişi BES'lendi
SİGORTA BES'e teşvik hücumu
İşyeri sigortası artık çok daha önemli
SİGORTA İşyeri sigortasının önemi arttı
BES yatırımcısına 30 bin liralık asgari ücret sürprizi
SİGORTA BES'e 30 bin liralık piyango

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.