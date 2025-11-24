Beşikdüzü - Trabzon kaç kilometre? Beşikdüzü - Trabzon arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Beşikdüzü ile Trabzon arasında gitmek genelde kolay kabul edilir çünkü mesafe kısadır ve sahil hattı boyunca düzenli bir yol ağı bulunur. Beşikdüzü’nden çıkan biri kısa sürede bölünmüş yola bağlanır ve rota boyunca yön takibi zorlamaz. Trafik bazı dönemlerde artsa da akış büyük ölçüde korunur. Toplu taşıma seçenekleri gün içinde sık hareket ettiği için aracı olmayanlar da rahatça plan yapabilir. Kış aylarında yağış etkili olsa bile yol çizgisinin düzenli olması ulaşımı destekler. Peki, Beşikdüzü - Trabzon kaç kilometre? Beşikdüzü - Trabzon mesafe ne kadar? İşte detaylar.

BEŞİKDÜZÜ - TRABZON KAÇ KM?

Beşikdüzü ile Trabzon arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 45 kilometre civarındadır. Bu uzaklık sahil hattı üzerinden ilerleyen düzenli bir yol ağına bağlıdır. Beşikdüzü’nden çıktıktan sonra rota Karadeniz kıyısını takip eder ve yol boyunca deniz manzarası, kıyıya yakın yerleşimler ve kısa ticari bölgeler görülür. Sahil yolu büyük ölçüde bölünmüş yapıdadır. Bu yüzden sürüş akıcı ilerler. Yer yer hız sınırlarının değiştiği kesimler bulunsa da genel çizgi rahattır. Yaz döneminde bölge trafiği hareketlenebilir. Bu durum zaman zaman akışı yavaşlatır. Kış aylarında yağmur ve rüzgâr etkili olabilir. Buna rağmen iki ilçe arasındaki bu hat, kısa mesafe ve düzenli yol yapısı nedeniyle günlük ulaşımda sık kullanılan bir güzergâhtır. Bu rota hem şehir içi hareketi destekler hem de sahil şeridinin sakin görüntüsüyle kısa bir yolculuk sunar.

Beşikdüzü ile Trabzon arasındaki yolculuğa çıkmadan önce sahil hattının dönemsel yoğunluk gösterebileceğini bilmek yarar sağlar çünkü yaz aylarında kıyıya yakın bölgelerde araç sayısı artar ve bazı kesimlerde hız düşer. Kış döneminde yağmur ve rüzgâr etkili olur. Bu durum görüş mesafesini azaltabilir. Yola çıkmadan önce lastik basıncı, far ayarı ve yakıt miktarını kontrol etmek sürüşü daha dengeli hale getirir. Sahil yolu büyük ölçüde bölünmüş yapıdadır fakat yerleşim alanlarına yaklaşırken hız sınırları değişir. Tabelaları önden takip etmek güvenliği artırır. Yol boyunca kısa ticari bölgeler ve giriş çıkış noktaları bulunduğu için şerit kullanımına dikkat etmek gerekir. Navigasyonun güncel olması, yol çalışması olan kesimleri önceden görmeyi sağlar. Aracı olmayanlar toplu taşıma saatlerini önden inceleyerek bekleme süresini azaltabilir. BEŞİKDÜZÜ - TRABZON NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Beşikdüzü’nden Trabzon’a yapılan kara yolu yolculuğu genelde 35 ile 45 dakika arasında tamamlanır. Mesafe kısa olduğu için sürüş temposu çoğu noktada düzenli ilerler. Sahil hattı bölünmüş yol yapısına sahiptir. Bu nedenle yön takibi kolaydır. Yaz döneminde kıyı bölgelerinde araç yoğunluğu artabilir. Bu durum belirli kesimlerde hızın düşmesine yol açar. Kış aylarında ise yağış ve rüzgâr etkisi görülebilir. Görüş mesafesi zaman zaman azalır. Bu yüzden hareket saatini doğru seçmek sürüşü rahatlatır. Yol boyunca yerleşim alanları, ticari bölgeler ve kısa geçişler ardışık biçimde görünür. Bu yapı rotanın temposunu dengeler. Güzergâhın büyük kısmı denize paralel ilerlediği için hem kısa sürede tamamlanan hem de günlük ulaşımda sık tercih edilen bir hat niteliği taşır. Bu süre, hava koşulları ve trafik yoğunluğu göz önünde tutulduğunda küçük değişiklikler gösterebilir.