Beşiktaş 4 eksikle çalıştı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Samsunspor maçının taktiği üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra mekanik lomber ağrı tanısıyla tedavi programı uygulanan Rafa Silva idmana katılmadı. Milli takımdan dönen Orkun Kökçü ise salonda çalışma yaptı.

Antrenmanı futbol komitesinde yer alan yöneticiler Kaan Kasacı ile Melih Aydoğdu da takip etti.

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.