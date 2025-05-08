Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Almanya'dan forvet iddiası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Almanya'dan forvet iddiası!

        Alman basını, Beşiktaş'ın Werder Bremen forveti Marvin Ducksch ile ilgilendiğini ileri sürdü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a Almanya'dan forvet iddiası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için önemli bir iddia geldi.

        Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Beşiktaş, Werder Bremen forveti Marvin Ducksch ile ilgileniyor.

        Siyah-beyazlıların yanı sıra Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos da Ducksh'u yakından takip eden takımların başında geliyor.

        Sözleşmesinde son seneye giren Ducksch ile Werder Bremen'in yaz döneminde yolları ayırmayı planladığı ifade edildi.

        31 yaşında ve 1.88 boyundaki Alman forvet, bu sezon Bundesliga'da 30 maça çıkarken 7 gol ve 8 asist üretti.

        Dortmund altyapısından yetişen Ducksch, Paderborn, St. Pauli, Kiel, Düsseldorf ve Hannover formalarını terletti.

        Ducksh, Werder Bremen'e Hannover'den 2021 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!