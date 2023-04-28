Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut, kulübün kendisine transfer için izin verdiğini belirterek, ara transfer döneminde Beşiktaş'a imza atmıştı. Kayserispor ise Onur'un sözleşmesinin devam ettiğini ve Beşiktaş'a transferinin hukuka aykırı olduğunu belirterek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımıştı.