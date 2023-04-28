Beşiktaş ile Kayserispor arasında mahkemeye taşınan Onur Bulut transferi çözüme kavuştu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Kayserispor'un, Onur Bulut'a açtığı davada futbolcuyu haklı buldu.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi.
KAYSERİSPOR TAHKİM'E GİDİYOR
Kayserispor'un, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bu kararına itiraz edeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, kararı Tahkim Kurulu'na taşıyacak.
NE OLMUŞTU?
Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut, kulübün kendisine transfer için izin verdiğini belirterek, ara transfer döneminde Beşiktaş'a imza atmıştı. Kayserispor ise Onur'un sözleşmesinin devam ettiğini ve Beşiktaş'a transferinin hukuka aykırı olduğunu belirterek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımıştı.
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