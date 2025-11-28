Beşiktaş'a Polonya'dan orta saha iddiası!
Devre arası transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş Gornik'te forma giyen Patrik Hellebrand ile ilgileniyor.
Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Ocak ayında mutlaka orta saha transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için Polonya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Polonyalı gazeteci Lukasz Olkowicz'in (Lukas Olkovicz) haberine göre siyah-beyazlılar, Gornik'te forma giyen Patrik Hellebrand ile ilgileniyor.
Haberde ayrıca maddi sıkıntılar çeken Polonyalı kulübün oyuncuyu satmaya sıcak bakacağı belirtildi. Ana mevkisi on numara olan 26 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara olarak da görev yapabiliyor.
Polonya ekibiyle bu sezon 17 maçta forma giyen Çekyalı oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.