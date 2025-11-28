Habertürk
        Beşiktaş'a Polonya'dan orta saha iddiası! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a Polonya'dan orta saha iddiası!

        Devre arası transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş Gornik'te forma giyen Patrik Hellebrand ile ilgileniyor.

        Giriş: 28.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:17
        Beşiktaş'a Polonya'dan orta saha iddiası!
        Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Ocak ayında mutlaka orta saha transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için Polonya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

        Polonyalı gazeteci Lukasz Olkowicz'in (Lukas Olkovicz) haberine göre siyah-beyazlılar, Gornik'te forma giyen Patrik Hellebrand ile ilgileniyor.

        Haberde ayrıca maddi sıkıntılar çeken Polonyalı kulübün oyuncuyu satmaya sıcak bakacağı belirtildi. Ana mevkisi on numara olan 26 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara olarak da görev yapabiliyor.

        Polonya ekibiyle bu sezon 17 maçta forma giyen Çekyalı oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

