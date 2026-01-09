Habertürk
        Beşiktaş açıkladı: Tammy Abraham kamptan ayrıldı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş açıkladı: Tammy Abraham kamptan ayrıldı!

        Beşiktaş, Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı izin alarak kamptan ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 13:52 Güncelleme: 09.01.2026 - 13:52
        Beşiktaş açıkladı: Abraham kamptan ayrıldı!
        Beşiktaş, İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'ın "eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak" kamptan ayrıldığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür." denildi.

