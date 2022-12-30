Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

DAKİKA 45+4

SORU: "Ndiaye'nin Salih Uçan'a faulünde kart gerekir mi?"

Deniz Çoban: Bu dikkatsiz bir faul. Salih kurtuldu ama önünde üç tane Adana Demirsporlu oyuncu var, gol pozisyonu da yok. Kart gerekmez.

Bülent Yıldırım: Umut vadeden bir atak değil, kart gerekmez.

Lale Orta: Yoruma açık karar. Tartışmaya açık. İkinci sarı kart olarak değerlendirilecekse, sarı olmaz. İkinci sarı net ve herkes tarafından kabul edilebilir olmalı.