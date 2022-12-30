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Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

Yayıncı kuruluşta hakem kararlarının değerlendirildiği beIN Trio programında, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının hakemi Ali Şansalan'ın kararları yorumlandı

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  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    DAKİKA 9

    SORU: Welinton'ın müdahalesi faul mu?

     

    Bülent Yıldırım: Welinton topa bakıyor, kazayla basıyor.

     

    Deniz Çoban: Kazayla olan bir olay.

     

    Lale Orta: Bence de kazayla

     
  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    DAKİKA 13

    SORU: "13. dakikada Ndiaye'nin sarı kartı doğru mu?"

     

    Deniz Çoban: Doğru.

     

    Bülent Yıldırım: Doğru.

     

    Lale Orta: Doğru.

     
  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    DAKİKA 26

    SORU: "Adana Demirspor penaltı bekledi, penaltı var mı?"

     

    Bülent Yıldırım: Topa uzanma yok, bu penaltı olmaz. Caner Erkin'in de bu statta benzer bir pozisyonu olmuştu. Bu penaltı değil.

     

    Deniz Çoban: Penaltı yok.

     

    Lale Orta: Penaltı değil.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    DAKİKA 37

    SORU: "Welinton, Herny Onyekuru'ya faul yaptı mı? Kart var mı?"

     

    Deniz Çoban: Faul ve sarı kart olmalıydı.

     

    Bülent Yıldırım: Burada eksi puan dördüncü hakeme. Orta hakem uzak kalmıştı.

     

    Lale Orta: Faul ve sarı çıkmalıydı.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    DAKİKA 45

    SORU: "Josef'in Ndiaye'ye faulün sarı doğru mu?"

     

    Bülent Yıldırım: Hakem buna kart verirse, saygı duyarım. Ama ben kart göstermem.

     

    Deniz Çoban: oyuncu kontrolsüz davranıyor. Ayağını topa savuruyor ama rakibine geliyor. Bence sarı kart.

     

    Lale Orta: Kontrolsüz bir müdahale, sarı doğru.

     
  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    DAKİKA 45+4

    SORU: "Ndiaye'nin Salih Uçan'a faulünde kart gerekir mi?"

     

    Deniz Çoban: Bu dikkatsiz bir faul. Salih kurtuldu ama önünde üç tane Adana Demirsporlu oyuncu var, gol pozisyonu da yok. Kart gerekmez.

     

    Bülent Yıldırım: Umut vadeden bir atak değil, kart gerekmez.

     

    Lale Orta: Yoruma açık karar. Tartışmaya açık. İkinci sarı kart olarak değerlendirilecekse, sarı olmaz. İkinci sarı net ve herkes tarafından kabul edilebilir olmalı.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    DAKİKA 51

    SORU: "Emre Akbaba yerde kaldı, penaltı mı?"

     

    Bülent Yıldırım: Emre Akbaba kendini atıyor, penaltı yok.

     

    Deniz Çoban: Penaltı olamaz.

     

    Lale Orta: Oyuncu kendini bırakıyor, penaltı değil.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    "JOSEF'E KIRMIZI"

    SORU: "Josef'in bu faulünde ikinci sarı çıkar mıydı?"

     

    Deniz Çoban: Kart olmalıydı.

     

    Bülent Yıldırım: İlk sarı karta göre çok daha sert bir pozisyon. Net bir kart olmalıydı.

     

    Lale Orta: İkinci sarı çıkmalıydı.

     
  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    PENALTI MI, DEĞİL Mİ?

    SORU: "Akintola'ya Rosier'in müdahalesi penaltı mı?"

     

    Bülent Yıldırım: Tartışmasız penaltı.

     

    Deniz Çoban: Rosier topa doğru kaydıktan sonra bir temas var. Adana Demirsporlu oyuncu da kalkıp hemen korner kullanmak istiyor. Bu önemli değil ama bence oyun gereği müdahale, penaltı değil.

     

    Lale Orta: Bence penaltı değil.

     
  • Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki hakem kararları! Penaltı mı, kırmızı mı?

    PENALTI MI, DEĞİL Mİ?

    SORU: "Atiba'nın kafa sonrası eline gelen top için penaltı verilir mi?"

     

    Deniz Çoban: Atiba bilerek kafayla vuruyor ve eline geliyor. Bu penaltı olmaz.

     

    Bülent Yıldırım: Penaltı yok.

     

    Lala Orta: Penaltı olamaz.

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