Beşiktaş'ın ikinci hazırlık maçındaki rakibi Admira Wacker
Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında bugün Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak. Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında St. Pölten'i 2-0 yenmişti
Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında bugün Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Hazırlık maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin tükendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak hazırlık maçlarının programı şöyle:
Bugün:
18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
İkinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında St. Pölten'i 2-0 yenmişti.