        Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

        Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 07.02.2026 - 20:56
        Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır!
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Alanyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik dirktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi. Yeni transferler Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor

        Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kardelen çiçeğini koparmanın cezası son 5 yılda 7 kat artırılarak 699 bin 245 liraya yükseltildi. Baharın müjdecisi olan kardelenler bu yıl da kar yağmadan erken açtı.

