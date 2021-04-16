Süper Lig'de 35. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Beşiktaş Ankaragücü maçı ile ilgili ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Ankaragücü maçı 16 Nisan Cuma günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Necip, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Rosier, Ljajic, Atiba, N'koudou; Larin



Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Endri, İbrahim, Borven, Alper, Paintsil, Badji