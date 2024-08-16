Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan siyah- beyazlılar, Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Ligdeki ilk maçında Samsunspor'a konuk olan kara- kartal, zorlu deplasmandan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Sezona averajla lider başlayan siyah- beyazlılar, Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u yenerek puanını altıya yükseltmek istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü 21.45'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU!
Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİBİ BELLİ OLDU!
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano, Aleksandar Stanojevic'in yönetimindeki Partizan'ı eleyerek play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 29 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak.