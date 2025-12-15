Habertürk
        Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor'a cevap! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor'a cevap!

        Beşiktaş Asbaşkanı ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Trabzonspor'a cevap geldi. Kılıç, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral'a sert ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 15:07 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:07
        Beşiktaş Asbaşkanı Kılıç'tan Trabzonspor'a cevap!
        Beşiktaş Asbaşkanı ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral'a cevap verdi.

        Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

        "Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanımız Murat Kılıç’tan Açıklama

        Takımımızın Trabzonspor’la oynadığı maçın ardından basın mensuplarına yapmış olduğum açıklama kamuoyunun malumudur.

        Söz konusu açıklamamda Trabzonspor’un “T”si dahi geçmemişken, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan’ın 6 Aralık 2025 tarihinde bir televizyon kanalına verdiği röportajdaki, “Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir” ifadesi hafızalarda tazeliğini korumaktayken, Trabzonspor’da başkan yardımcılığı makamını işgal eden bir zatın iki kulüp arasında kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir işe yaramayacak, mesnetsiz ve terbiye sınırlarını zorlayan açıklamasını Türk futbolunun geleceği adına üzülerek takip ettim.

        Türkiye Futbol Federasyonu ile hakemleri hedef alan açıklamamdan neden rahatsız oldunuz da olay yerine ilk olarak her zaman suçlu gelir sözünü akla getirecek şekilde apar topar açıklama yapma gereği duydunuz?

        Hakemin yönetiminden memnun musunuz, memnun değilseniz neden bu konuda da iki çift laf edemediniz?

        Biz; köyde köpek olsun, olmasın, birileri ister çomakla ister çomaksız dolaşsın doğru bildiklerimizi yüksek sesle söylemeye devam edecek, son örnekten hareketle birileri gocunsa dahi hak ve adalet arayışını sadece kendimiz için değil, tüm kulüplerimiz için kararlılıkla sürdüreceğiz.

        Türk futbolunun marka değerini korumaya özen gösteriyor olmamız, efendiliğimizi muhafaza etmemiz ve sağduyulu davranmamız, terbiyesizliğe göz yumacağımız manasına gelmez.

        Boyundan büyük laflar etme gafletine düşenler unutmasınlar ki Beşiktaş’a kimse istikamet çizemedi, çizemez. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden de konuşmasını iyi biliriz."

        TANER SARAL NE DEMİŞTİ?

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Trendyol Süper Lig'de 3-3 sona eren Trabzonspor–Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

        İşte o açıklama:

        "Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!

        Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!

        Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır.

        Herkes bilsin ki;

        Trabzon’da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır.

        Açıkça uyarıyoruz;

        Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız!

        Tekrar ediyoruz!

        Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!"

