Beşiktaş Atletico Madrid dostluk maçı için artık beklenen gün geldi çattı. Geliri depremzede vatandaşlarımıza aktarılacak karşılaşma ile ilgili ayrıntıları derledik.. İşte, Beşiktaş Atletico Madrid dostluk maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve siyah beyazlıların muhtemel 11'ine dair tüm bilgiler...