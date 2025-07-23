Beşiktaş, Avrupa'da 253. sınavında!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırlarken, Avrupa kupalarında ise 253. kez mücadele edecek.

Avrupa kupalarında oynadığı 252 müsabakada 95 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa arenasında 338 gol kaydederken, kalesinde ise 384 gol gördü.

"Kara kartal", oynadığı son 5 Avrupa maçında da kalesini gole kapatamadı.

Söz konusu organizasyonda çıktığı maçlarda rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 174 gol gördü.

Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 49 maçta ise yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 57 galibiyet aldı.

UKRAYNA TAKIMLARIYLA 14 KEZ KARŞILAŞTI

Beşiktaş, Ukrayna temsilcileriyle 15. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ile de 2 defa olmak üzere toplam 14 kez mücadele etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 12 kez rakip ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 30 gol gördü.