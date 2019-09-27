"Zorlu bir süreç bizi bekliyor"

Tekinoktay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan Fikret Orman,

Mayıs Kongresinden önce gidişatın kötüye gittiğini kulübümüzün kan değişikliğine ihtiyacı olduğunu söylememize rağmen, noter tasdikli ya da Divan Kurulu’nda atılmış 250 imza dayatması sebebiyle, biz seçime ancak son gün mahkeme kararıyla girebildik.

Malum bir sürü sendika mensubunun aramıza gelip oy kullandığı seçim sonucu başkan seçildiniz.

Şimdi seçimin üzerinden daha birkaç ay geçmişken kendiniz aynı şeyleri söyleyip 'Varlığım Beşiktaş’a zarar veriyor, kan değişikli lazım diyerek başkanlığı bırakıyorum' dediniz.

Hemen ardından yöneticileriniz istifa etmediğinizi söylediler ve böylece 15 gün sonra listelerin verileceği baskın bir seçim kararı aldınız.

Ancak bu baskın seçimde süreyi o kadar kısıtlı koydunuz ki; camiamızda aday olmak isteyen bir çok özgür kongre üyelerinin ne imza toplamaya, ne proje üretmeye, ne de hazırlık yapmaya zamanları kaldı.

Aynı zamanda tüzüğe göre aidatları geciken üyelerin, olağanüstü seçimden 30 gün önce aidatlarını ödeyerek oy verme ve seçme hakları ellerinden alındı.

3 ay önce teknik heyeti ve takımı oluşturarak Avrupa’da ve Türkiye’de yarışmakta olduğumuz süreçte, kongre üyelerini 1 yılda 3. kez seçime çağırmak, motivasyonu sahadan kongrelere taşımak camiamızda emsali gözükmeyen bir hal almıştır.

Bu talihsiz sürecin baş mimarı olarak hem kongre üyelerine, hem camiamıza, hem de şanlı tarihimize karşı tüm kamuoyu önünde net bir şekilde cevap vermek zorundasınız.

Bu anlamsız ve hoş olmayan baskın seçimde aday mısınız, değil misiniz?

Bu soruya cevap bekliyoruz.

Buna göre;

1- İstifa ettiniz mi? Etmediniz mi?

2-Başkanlık için adaylık başvurunuzu yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız?

Tüm Beşiktaş camiasına ve şanlı tarihine karşı taşıdığınız sorumluluktan ötürü bu sorunun cevabını en kısa sürede vereceğinizi ummaktayız."