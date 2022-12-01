Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Derbilerde yabancı hakem istiyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor canlı yayınında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. "ISMAEL'E SABREDİLSE DAHA İYİ ŞEYLER OLABİLİRDİ" İlk olarak TRT Spor sunucusunun "Valerien Ismael ile neden olmadı?" sorusuna yanıt veren Ahmet Nur Çebi, "Ben tüm çalışanlarıma destek gösteririm. Abdullah Avcı'ya da Sergen Yalçın'a da Önder Karaveli'ye de destek oldum. Ismael'e de destek oldum. İnanarak bir işe başlıyorsunuz sonuçta. Maalesef medyanın aşırı derecede Ismael'i yargılaması, hakkında negatif yorumlar yapılması hocayı da demotive etmiştir. Hatay maçından sonra kendisi ben devam etmek istemiyorum dedi. Biz de gönderdik. Ama her şerde bir hayır vardır. Arkasından Şenol Güneş ile çalışmak nasip oldu. Ben Valerien Ismael'i çok sevdim. Çalışma tekniği çok iyi olan biriydi. Sabredilse belki daha iyi şeyler olabilirdi. Ama futbolun içinde olan şeyler bunlar." dedi.

"AVCI'NIN TRABZON'DAN ALDIĞI MAAŞ, BİZDE ALDIĞININ YARISI KADAR" Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile ayrılık süreci hakkında ise, "Abdullah Avcı geldiğinde takım zaten iyi yerlerde değildi. Sonra bir çıkış yaşadık. Ama sonra yine düşüşe geçtik. Avcı ile konuştuğumda bana yapacaklarının bu kadar olduğunu söyledi. Biz de ona burasının büyük bir kulüp olduğunu ve enerjisi yoksa onunla yollarımızı ayırmamız gerektiğini söyledik. O da bunun üzerine, "Ben ben büyük bir teknik direktörüm, fesih için bedel koymam, kontratta gerekenler yazıyor." dedi. Ben de şartların ağır olduğunu söyledim. O da Türkiye'de büyük bir teknik direktör olduğunu ve çalıştığı takdirde bu parayı almayacağını söyledi. Maalesef bir süre takım bulamadı veya çalışmak istemedi. Trabzonspor'dan aldığı maaş bizde aldığının yarısı kadar." ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN'I BEN GETİRDİM" Çebi, Sergen Yalçın dönemiyle ilgili ise şunları söyledi: "Sergen Yalçın Beşiktaş'ın parlayan bir yıldızı. Yıllarca bilinen biri. Onu ben getirdim. Kimse buna cesaret etmezken ben onu getirdim. Sonuç itibarıyla Sergen Hoca ile beraber geçirdiğim 2 sezon son sezon haricinde başarılı geçmiştir. Sonlarda tatsız bir süreç yaşadık. Takım iç saha maçlarında da çıkışa geçemeyince birkaç sefer ayrılmak istedi. Ben de ona hayır dedim. Daha sonra Beşiktaş'a zarar vermeye başlayacağını düşündüğünü durumu düzeltemediğini söyledi. Onunla da ayrılmak zorunda kaldık. Daha sonra Önder Hoca geldi. O da bir kupa aldı. O da sonra çok kilo kaybettiğini ve takatinin kalmadığını söyledi. Teknik direktörler enerjilerini kaybettikleri zaman gitmek istiyorlar. Ben kimseyi göndermedim, hepsi kendisi gitti. Abdullah Avcı da beni sen gönder dedi.Ona da fesih bedelini sorduğumuzda kendisinin büyük bir teknik direktör olduğunu ve kontratının gereği olarak tazminatını alacağını söyledi. O tazminat ise bize pahalıya patladı."

"MEDYA ISMAEL'E HIRÇIN DAVRANDI" Çebi, Ismael'e medyada acımasızca eleştiriler yapıldığını da belirtip şöyle konuştu: "Medya neden daha ilk günden itibaren Ismael'e bu kadar hırçın davrandı bilmiyorum. İnsanlar etkileniyor. Spor medyasındakiler bir şeyi doğru bulmadığını söyleyince insanlar da onlar gibi düşünmeye başlıyor. Valerien Ismael'in şöyle bakış açısı vardı. Valerien Ismael, altyapıdan oyuncularla oynayacağını söylemişti ve bu beni çok heyecanlandırmıştı. Olan oldu artık. Ismael'i daha fazla konuşmak istemiyorum. Sosyal medyayı ben kullananları gerçek isimleriyle eleştirenlere saygı duyuyorum. Ama bazıları eleştirirken kötü cümleler kullanıyorlar. Bunları aradığımda bulamıyorum. Troll hesaplar ise bize muhalefet edenler tarafından kullanılan hesaplar. Dolayısıyla sosyal medyanın Valerien Ismael üzerinde çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Özellikle TV medyasında çok eleştirildi. Oradan kaynaklandığını düşünüyorum."

"BİZ FAİZİ KALDIRAMIYORUZ" Kulübün borcu hakkında da konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı: "47'yi ödeyemiyorsan, 92'yi hiç ödeyemezsin. Sporculara paralarını ödeyemeyince size küsüyorlar. Eğer birine para ödeyemeyeceksen onu hiç alma. Her şey üst üste geldiğinde sıkıntı oluyor. Borcun artışını soruyorlar. Biz geldiğimizde borç 3 idi. Şu an ise 5.2 net. 700-800 milyon Lira para var. Borcumuzda yaklaşık 2.2 milyar TL artış var. Bunun 1.7'si ise sadece faiz yükü. Dönemimdeki faaliyet zararı 297 milyon TL. Böyle bakıldığında aslında borç artmadı. Biz faizi kaldıramıyoruz. Pandemi döneminde tribün gelirimiz yaklaşık 30 milyon Euro, yayın gelirimiz ise yaklaşık 35 milyon Euro düştü. 31 milyon Euro da kadro dışı kalan oyunculardan gelen bir yük var var. Toplamda 110 milyon Euro kayıp var. 65-70 milyon Euro'su pandemi kaynaklı. Pandemi döneminde tüm kararları kulüplerin aleyhine aldılar. İhtar çeken oyuncu gitti. Pandemi zararını düştüğümüzde borcumuz 3.2 milyar. Yani geldiğimiz noktadayız." "VODAFONE İLE DEVAM ETMİYORUZ" Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın stadyumunun isim sponsorunun değişeceğini de belirterek, "Aynı sponsor ile şu an devam etmiyoruz. Tekrar uzatırlar mı uzatmazlar mı görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın stadyumunun isim hakkı elbet müşteri bulacaktır. Mayıs sonunda Vodafone gidecek. Belki de gitmekten vazgeçecek, göreceğiz. Uzatma opsiyonunu kullanmadılar." dedi. "YABANCI KURALI FUTBOLCU ALMAMIZA MÜSAADE ETMİYOR" Ahmet Nur Çebi, transfer konusuyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Transferlerin yüzde 90'ı başarılı. Geçen sene de iyi transferler yaptık. Teixeira, Pjanic, Batshuayi. Batshuayi hep direkleri vurdu. Fenerbahçe'de ise şansı yaver gidiyor. Yabancı kuralı futbolcu almamıza müsaade etmiyor.. Boyd'u kadro dışı bıraktık diye kendisi sözleşmesini feshetti. 4 tane oyuncu almam için 4 tane göndermem lazım. Transfer yapmamamızın sebebi para değil. 1 yabancı göndermeden başka bir yabancı alamayız. Bırakın alabilelim. Gerekirse Federasyon bize ceza kessin. Bu parayı fona koysun ve yerli oynatanlara versin dedik fakat kabul görmedi. Bunun üzerine 3 tane yerli aldık. İnşallah iyi olacak o çocuklar. Ama bize pahalıya patladı."

"YABANCI KURALININ KALDIRILMASINA KARŞI ÇIKARIM" Yabancı kuralının kaldırılmasına karşı çıkacağını söyleyen Çebi, "Siz Avrupa ile rekabet etmek istiyorsunuz. Ama bu tarafta Türk futbolcunun Avrupalı bir futbolcu ile rekabet etmesinin önünü kesiyorsunuz. Bu saatten sonra yabancı kuralını kaldırmayı kararlaştırırlarsa buna karşı çıkarım. Ben alacağım yerliyi aldım, bir bedel ödedim. Türk futbolcularının bonservis bedellerinde kulüpler 1'i 2 yaptılar. Biz de Beşiktaş olarak bedel ödedik. Türk futbolu duruma göre vaziyet alıyor. Kim baskınsa onun dediği oluyor. Her gelen federasyon bir şey değiştiriyor. Tutarlı değiliz. Bir politikamızın olması lazım." dedi. "FEDERASYONUN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Hakemlerle ilgili de konuşan Çebi, şunları söyledi: "Hakemden şikayet etmeyen kulüp yoktu. Bunun karşılığında biz de bu iş olmuyor diyorduk. Sorun ne diye sorduklarında sorunun hakemler olduğunu söyledim. Benim dediğimle olduğunu sanmadığım bir operasyon yapıldı. Görevlerine son verilen hakemlerden kalması gerekenler vardı, kalanların içinden de gitmesi gerekenler vardı. Bir şey yapılmış, hayırlı olsun dedik. Sonra bu hakemler geri geldi. Bir başkan yanlış zamanlama dedi bu görevden almaların zamanının yanlış olduğunu söyledi. Bir yanlış varsa beklenmemeli. Sezon bitsin ondan sonra hakemlerin görevine son verilsin diyenler ise bir daha ağızlarını açmadılar. Ben federasyonun iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Hakem konusunda da bir şeyler yapıyorlar. Dün bir sunum yaptılar. Nasıl çözeceklerini bize anlattılar. Ama bir sonraki sezon için bunu anlattılar. Biz şimdi ne yapacağız?" "YABANCI HAKEMİ DERBİLERDE İSTİYORUM" Çebi, yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili ise şunları söyledi: "Adam 30 sene evvelini anlatıyor. Bu hakem bizi doğramıştı. Bu hakemler 30 sene önce yapılan hataların baskısıyla bu maçlara çıkıyorlar. Dışarıdan hakem getirelim dedim. Hiç olmazsa seyirci 30 sene öncesini durmadan gündeme getirmezdi. Bana Türk hakemlerinin istenmediği söylendi. Ben yabancı hakemi derbiler için istiyorum. Derbilerde seyirciler hakemlere saldırıyor. Yani yabancı hocaya, futbolculara varız. Ama hakeme yokuz yani (!) Aşağıdakilerin önünü açalım. Hata yapacaksa genç hakemler yapsın." "YAYIN GELİRİMİZ ÇOK DÜŞTÜ" Çebi, Kulüpler Birliği başkanı olduğu dönem hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Bir süre Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptım. Her kulübün tüm konularda menfaat çatışması var. Biri yerli oyuncu sayısı daha fazla olmalı diyor. Diğeri başka bir şey söylüyor. Bunu nasıl aşarsınız? Çoğunluğun aldığı karar geçecektir dersiniz. Biz oy birliği ile karar alamıyoruz. Çoğunluğun aldığı kararı TFF'ye sunduğumuzda ise TFF buna hayır diyor. Tüm kulüplerin aynı oyu vermesini istiyor. Kulüpler Birliği'nin gördüğü muamele değişmedikçe ister istemez etkinlik çatışması olacaktır. TFF yetkilileri çoğunluk kararını kabul etmediği müddetçe bize yapılan muamele bugün git yarın gel oluyor. Yayın geliri 120 milyon dolara düştü... Bizim de gelirimiz oldukça düştü. Rezerv Lig'i de bazı takımlar istemedi. Kulüplerin bazılarının hem altyapıları hem de mali durumları bu iş için yetersizdi. Onlar istemeyince lig yarım kaldı. Başta kabul edilen bir şeyden neden sonra vazgeçildi? Bu da Kulüpler Birliği'nin hatası. Bunu kabul etmemiz lazım." "TFF BAŞKANLIĞI DÜŞÜNCEM YOK" TFF Başkanlığı'na aday olup olmayacağı sorulan Çebi, bu soruya şöyle cevap verdi: "TFF Başkanlığı için aday olmak gibi bir düşüncem yok. Ben Beşiktaş'ın başkanlığı için 3 yıl süreyle görevlendirildim. Böyle bir düşüncem yok. Beşiktaş Başkanlığı benim için hem çok kutsal hem de Beşiktaş benim aşkım. TFF, önemli bir kurul ama burada bir forma aşkı var. Niye adım geçiyor bilmiyorum."

"JOSEF'İN DEDİKLERİ GERÇEK OLDU" Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylar hakkında da konuşan Çebi, görüşlerini şöyle ifade etti: "Josef'in dedikleri gerçek oldu. Bu olayları çıkaranların taraftar olduklarını düşünmüyorum. Ankaragücü Başkanı bana maçımızı oynamadan önce iki camianın taraftarlarını bir araya getirmeyi teklif etti. Ben de arada bir kırgınlık olmadığını söyledim.Şuna sertlik yaptım, buna tokat attım havasıyla gezen çocuklar var. Polis bu işin içine girmedikten sonra bunların engellenmesini zor görüyorum. Özel güvenliğin yanında polis de olmalı. Polisin görüntüsü bile caydırıcı olur. Bunlar çocuk ve bunu oyuncak haline getirmiş. Bunların derdi Göztepe-Altay değil. Josef bunu açık açık söyledi. Ben de söyledim. Kurallar gereği kırmızı vermişler gibi türlü türlü bahaneler. Ama sen de TFF yönetim kurulusun. Bunu kural gereği vermişler ama kamu vicdanını göz önüne alarak bu kartı kabul etmiyorum diyebilirsin." "JOSEF'İN MESAJINI KİMSE ALMADI" Çebi, konu hakkındaki görüşlerini ifade etmeye şöyle devam etti: "Galiba Ankaragücü'nün avukatı olan bir arkadaş oyuncumuza tekme atan taraftarı tutulduğu yerden çıkarmış bir de kendisiyle fotoğraf çektirmiş. Dolayısıyla Josef gereken mesajı verdi ve bu mesajı kimse almadı. Konunun artık biraz seyir zevkine dönmesi lazım. Ama bizde moda, takımlar kapanıyor, yere yatıyor. Seyir zevki de kalmıyor. Cezanın ertelenmemesi lazım, gereken neyse yapacaksın." "JOSEF İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ" Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek Josef'le devam etmek istediklerini de sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı: "Josef, psikolojik olarak iyi durumda. Toparladı kendini. Ama bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra geri dönüş kolay olmuyor. Josef geçen sene çok iyi oynadı. Bu sene toparlayacağına inanıyorum. O da biz de kalmak istiyor. Biz de onu seviyoruz. Hırslı bir karakter. Kural nedir? Kural senin vicdanındır. Kamuoyu vicdanı bu kırmızı kartı kabul etmez diyorsunuz. Ama kurullarınız çatır çatır kırmızı verdiği zaman ise bunu kabul ediyorsunuz. Kurallar yazıldığı gibi uygulanmaz. Otorite gerekeni yapmadığı zaman hiçbir şey düzelmez."