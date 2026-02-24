Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarlarla iftar yaptı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün başlattığı "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Çarşı' taraftar grubu ile birlikte kurulan iftar çadırında taraftarlarla buluştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün başlattığı “İyiliğe Kanat Aç” sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftar topluluğu Çarşı ile birlikte kurduğu iftar çadırında taraftarlarla bir araya geldi. İftarda Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora da yer aldı.
Adalı, iftarın ardından taraftarlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş Sinanpaşa Camii yanında bulunan iftar çadırı, Ramazan ayı sonuna kadar siyah-beyazlı taraftarlara ve vatandaşlara hizmet verecek.
