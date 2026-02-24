Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarlarla iftar yaptı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarlarla iftar yaptı

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün başlattığı "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Çarşı' taraftar grubu ile birlikte kurulan iftar çadırında taraftarlarla buluştu.

        Giriş: 24.02.2026 - 22:30
        Serdal Adalı taraftarlarla iftar yaptı

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün başlattığı “İyiliğe Kanat Aç” sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftar topluluğu Çarşı ile birlikte kurduğu iftar çadırında taraftarlarla bir araya geldi. İftarda Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora da yer aldı.

        Adalı, iftarın ardından taraftarlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Beşiktaş Sinanpaşa Camii yanında bulunan iftar çadırı, Ramazan ayı sonuna kadar siyah-beyazlı taraftarlara ve vatandaşlara hizmet verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartında sanayi esnafının çalışma masası 1967 model Mercedes

        Bartında otomobil tutkusunu ofis ortamına taşıyan sanayi sitesinde modifiye ustası Şaban Oskay, hurdaya çıkan 1967 model otomobili çalışma masasına dönüştürdü. (AA)

