Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda Aziz Akkaya dönemi sona erdi
Beşiktaş, kadın basketbol takımı başantrenörü Aziz Akkaya ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Aziz Akkaya ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız'da başantrenörlük görevinde bulunan Aziz Akkaya'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Bu arada siyah-beyazlı takım, yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Emre Hacıyakupoğlu ile de yollarını ayırdı.