Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Günün kapanış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanacak ve kazananın adını çeyrek finale yazdıracağı zorlu maç öncesi muhtemel ilk 11'leri bir araya getirdik. Peki Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı 13 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, N'sakala; Necip; Ghezzal, Josef, Atiba, Larin; Aboubakar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Yasin Pehlivan, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda