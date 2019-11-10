Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor... Lige kötü başlayan ve ilk 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'deki son 2 karşılaşmada Galatasaray'a 1-0, Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u yenerek galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Özgür Yankaya

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

SÜPER LİG PUAN DURUMU

EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 38 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 32 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Öte yandan, evindeki son 33 lig maçında da rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı ekip, bu bakımdan tarihinin en uzun serisine imza attı. Beşiktaş, en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Pereira Dos Santos, karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartları bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

39. RANDEVU

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 38 maçta siyah-beyazlılar 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 66 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi. Taraflar ligde en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı, Beşiktaş evinde ve deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi.

DENİZLİSPOR 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 11 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 8 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 11 maçta Beşiktaş 10 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.