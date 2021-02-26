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Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman? Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen siyah beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Peki Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman? Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman? Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son iki maçını kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri Denizlispor'u yenerek, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. 21 puanla düşme hattının içinde yer alan Denizlispor ise İstanbul deplasmanından mutlaka puan çıkarmanın hesabını yapıyor. Peki Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman? Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, Burak Şeker dördüncü hakem olacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

GHEZZAL İYİLEŞTİ, CENK TOSUN VE MONTERO SAKAT

Beşiktaş'ta BAY geçilen haftada sakat futbolcuların 3'ü iyileşip takıma dönerken, 2 futbolcudan beklenen haber gelmedi.

Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ile iki hafta önce antrenmanda sakatlanan Oğuzhan tedavi süreçlerini tamamlayıp idmanlara katıldılar. Gençlerbirliği maçında geçirdiği sakatlığın ardından hızlı bir iyileşme gösteren Rachid Ghezzal ise dün yapılan antrenmanda takım çalışmasına dahil oldu ve oynayacak duruma geldi. Ghezzal'ın Denizlispor maçında riske edilmemesi ve gerek görülmesi halinde ikinci yarıda sahaya sürülmesi bekleniyor.

Beşiktaş'a devre arası transfer olan milli golcü Cenk Tosun'un sakatlığının geçmemiş olması teknik heyeti üzen bir durum oldu. Gelir gelmez çıktığı Konyaspor kupa maçında gol atan ancak golü faul gerekçesiyle iptal edilen Cenk, Gençlerbirliği'ne karşı da sonradan oyuna girmiş ve 2 gol atmıştı. Maçtan sonra dizinde ödem oluşan ve henüz ödemi geçmeyen Cenk'in tedavisine tesislerde devam ediliyor. 3 haftadır sakat olan Montero ise saha koşularına yeni başladığı için maç kadrosunda olmayacak.

Bu arada sarı kart cezası biten Vida ve kırmızı kart cezasını tamamlayan N'Sakala onbire dönecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4, DENİZLİSPOR'DA 5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Siyah beyazlılarda 4 futbolcu Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3'er sarı kartı olan Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef De Souza yarın akşam teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 28'inci haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş maçı öncesi Denizlispor'da ise Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Mesanovic ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 5 oyuncu Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde 28'inci haftayı BAY geçecekleri için 29'uncu haftada sahalarında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

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