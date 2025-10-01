Habertürk
        Beşiktaş derbi hazırlığı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş derbi hazırlığı

        Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:17
        Beşiktaş derbi hazırlığı!
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

