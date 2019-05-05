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Beşiktaş, derbide ağır yara aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Ligde 13 maç sonra yenilen siyah-beyazlılar zirvenin 4 puan gerisine düştü. Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisi de Galatasaray mağlubiyetiyle sonlandı

Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısında kontrollü oynamaya çalışan siyah-beyazlı takım, 44. dakikada kalesinde ilk golü gördü. Konsantrasyon konusunda zorluk yaşayan Beşiktaş, ikinci yarıda da durakladığı anda rakibin bir golüne daha engel olamadı ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de 6. kez mağlup olan Beşiktaş, 59 puanda kaldı. Siyah-beyazlı takım, 63 puanlı Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşerek şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı.

13 MAÇ SONRA YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de 13 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Ligin ilk yarısındaki kötü performansının ardından ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 33 puan toplamış ve şampiyonluk yarışının içine girmişti.

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca 2019'daki ilk mağlubiyetini aldı.

6 MAÇLIK SERİ SONLANDI

Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisi de Galatasaray mağlubiyetiyle sonlandı.

Türk Telekom Stadı'na Atiker Konyaspor (3-2),Göztepe (1-0),Çaykur Rizespor (7-2),Medipol Başakşehir (2-1),Demir Grup Sivasspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (4-1) maçlarını kazanarak gelen siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

DEPLASMANDA 6 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda da 6 maç sonra mağlup oldu.

Dış sahadaki son yenilgisini ligin 17. haftasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak alan Beşiktaş, ardından konuk olduğu 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir beraberlik almıştı.

SEZONUN SON DERBİSİNDE YENİLDİ

Beşiktaş, sezonun son derbisini yenilgiyle tamamladı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ve evinde Galatasaray'ı 1-0 yenen siyah-beyazlı takım, ikinci devredeki ilk derbi maçta Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmıştı. Galatasaray'a deplasmanda yenilen Beşiktaş, derbi maçlarını birer galibiyet ve yenilginin yanı sıra iki beraberlikle 5 puanla bitirdi.

İKİLİ AVERAJDA AVANTAJI RAKİPLERE KAPTIRDI

Siyah-beyazlı takım, ikili averajda avantajı da rakibine kaptırdı.

Sezonun ilk yarısında rakibini 1-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 skorla yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, sezon sonundaki olası puan eşitliğinde ikili averajdan dolayı rakibinin gerisinde kalacak.

15 MAÇ SONRA GOL YOK!

Beşiktaş, Süper Lig'de 15 maç sonra fileleri havalandıramadı.

Ligin 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 15 karşılaşmada gol atmayı başardı. Beşiktaş, bu 15 maçta 41 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR GOLE UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİ

Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, 44. dakikada yedikleri gol sonrası hakem Bülent Yıldırım'a uzun süre itirazda bulundu.

Beşiktaş atağında Galatasaray yarı alanında taca çıkan topu kullanmak isteyen ve bu nedenle duraklayan siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ın ani atağında kalesinde golü gördü. Caner Erkin'in içinde bulunduğu pozisyonda Beşiktaşlı oyuncular, tacın kendi lehlerinde olması gerektiği yönünde orta sahada hakem Bülent Yıldırım'a sert tepki göstererek oyunu başlatmadı.

Santrada topa gelişi güzel vuran Gökhan Gönül, bu hareketinden dolayı sarı kart gördü. Gelen topu tepkili bir şekilde uzaklaştıran Adem Ljajic de aynı şekilde cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, uzun süreli itirazlarının ardından oyunu yeniden başlattı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kenar yönetimi, oyuncuların sakinleşmesi için uyarılarda bulundu. Güneş'in özellikle Caner'i sert bir dille uyarması dikkati çekti.

Bu arada siyah-beyazlılarda maçın ilk yarısında ayrıca Jeremain Lens, Caner Erkin ve Domagoj Vida da sarı kart gördü.

İKİ GOLDE DE ATILAN TAÇ ÖNCESİ DURAKSADILAR

Beşiktaş, iki golü de rakibinin taç atışları sırasında hakeme yaptığı itiraz sonrası yedi.

Maçın ilk yarısında tacın kendi lehlerine olduğu gerekçesiyle duraklayan siyah-beyazlılar, 55. dakikadaki golde ise rakibin taç atışı sırasında savunmada yerleşmekte gecikti ve kalesinde golü gördü.

BURAK YILMAZ, TÜRK TELEKOM'DA SUSTU

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz da 6 hafta sonra gol atma başarısı gösteremedi.

Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçı olmak üzere 6 haftada 7 gol bulan Burak, 300. lig karşılaşmasında Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

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