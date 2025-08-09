Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Affan Keçeci: Divan Kurulu'nda Kadın Platformu kuracağız - Beşiktaş Haberleri

        Affan Keçeci: Divan Kurulu'nda Kadın Platformu kuracağız

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Affan Keçeci, "Kadınların katkısıyla kulübümüzün geleceği daha güçlü olacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 14:57 Güncelleme: 09.08.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Divan Kurulu'nda Kadın Platformu kuracağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Affan Keçeci, siyah-beyazlı kulübün kadın genel kurul üyeleri ve kadın gazetecilerle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Divan kurulu bünyesinde kadın komisyonu kurulması, tüm kadın üyelerin bir araya geleceği Kadın Divan Platformu, genç kadın taraftarlara yönelik mentorluk programları ve kadın spor branşlarına stratejik destek gibi birçok projeleri olduğuna dikkat çeken Keçeci, ayrıca tribünlerde kadın taraftarların güvenliğini artıracak sosyal kampanyalar, stadyum ve tesislerde deneyim iyileştirmeleri, dijital projeler ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı sosyal sorumluluk çalışmaları planlarından bahsetti.

        Kadınların katkısıyla siyah-beyazlı kulübün daha güçlü hale geleceğine dikkat çeken Affan Keçeci, “Beşiktaş’ta kadının sesi daha gür çıkmalı. Bu sadece bir eşitlik meselesi değil, Beşiktaş’ın ruhunu ve çeşitliliğini yansıtan bir vizyondur. Kadınların katkısıyla kulübümüzün geleceği daha güçlü olacak” ifadelerini kullandı.

        ‘KADIN ÜYELERİMİZİN BEŞİKTAŞ’A KATKISI SADECE TEMSİL DÜZEYİNDE DEĞİL, YÖNETİME YÖN VEREN BİR NİTELİKTE OLACAK’

        Kadın üyelerin kulüpte daha güçlü şekilde yer almaları gerektiğine inandığını belirten Keçeci, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün geçmişine ve değerlerine sahip çıkan biri olarak, kadın üyelerimizin ve taraftarlarımızın kulübümüzün geleceğinde daha güçlü şekilde yer almaları gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu inançla, Divan Kurulu bünyesinde bir Kadın Komisyonu kurmayı ve tüm kadın üyelerimizin bir araya gelerek oluşturacağı ‘Kadın Divan Platformu’ ile fikir üretiminden projelere kadar aktif bir dayanışma ağı kurmayı hedefliyoruz. Bu yapı sayesinde, kadın üyelerimizin Beşiktaş’a katkısı sadece temsil düzeyinde değil, yönetime yön veren bir nitelikte olacak. Kadın taraftarlarımızın tribünlerde daha güvenli, görünür ve etkin olmaları için sosyal kampanyalar başlatacak; gönüllülük ve sosyal sorumluluk projelerinde kadınların rolünü artıracağız. Ayrıca genç kadın Beşiktaşlılara yönelik mentorluk programları, kulüp tarihiyle bağ kuracak kültürel etkinlikler, dijital içerik üretimleri ve ‘Beşiktaşlı Kadınlar Konuşuyor’ gibi projelerle hem geçmişimizi yaşatacak hem geleceğe umut aşılayacağız. Kadın futbolu, kadın voleybolu ve Kadın Basketboluna özel destek projeleri geliştirerek bu branşların yükselmesini sağlayacağız. Ayrıca, statlarda kadın taraftarların maç günü deneyimlerini daha konforlu ve güvenli hale getirmek için iyileştirme önerileri hazırlayacak, kadın perspektifiyle Divan’da yılda en az iki kez özel gündemli sunumlar yapılmasını sağlayacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadele, kız çocuklarına yönelik spor bursları, kadın girişimcilerle iş birlikleri gibi birçok sosyal sorumluluk ve gelir artırıcı projede kadın üyelerimizin liderliğini teşvik edeceğiz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yapay zeka şımartıyor"
        "Yapay zeka şımartıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası