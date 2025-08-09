Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Affan Keçeci, siyah-beyazlı kulübün kadın genel kurul üyeleri ve kadın gazetecilerle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Divan kurulu bünyesinde kadın komisyonu kurulması, tüm kadın üyelerin bir araya geleceği Kadın Divan Platformu, genç kadın taraftarlara yönelik mentorluk programları ve kadın spor branşlarına stratejik destek gibi birçok projeleri olduğuna dikkat çeken Keçeci, ayrıca tribünlerde kadın taraftarların güvenliğini artıracak sosyal kampanyalar, stadyum ve tesislerde deneyim iyileştirmeleri, dijital projeler ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı sosyal sorumluluk çalışmaları planlarından bahsetti.

Kadınların katkısıyla siyah-beyazlı kulübün daha güçlü hale geleceğine dikkat çeken Affan Keçeci, “Beşiktaş’ta kadının sesi daha gür çıkmalı. Bu sadece bir eşitlik meselesi değil, Beşiktaş’ın ruhunu ve çeşitliliğini yansıtan bir vizyondur. Kadınların katkısıyla kulübümüzün geleceği daha güçlü olacak” ifadelerini kullandı.