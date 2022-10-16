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Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyeti unuttu

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, iç sahada üst üste 3. maçında da puan kaybetti. Dolmabahçe'de galibiyeti unutan siyah-beyazlıların evinde Trabzonspor galibiyet hasreti de 6 yıla çıktı

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  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, iç sahada üst üste 3. maçında da puan kaybetti.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Bu sezon Vodafone Park'taki ilk puan kaybını Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı müsabakada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Dolmabahçe'deki son maçında da Trabzonspor ile 2-2 berabere alan Beşiktaş, 3 maçlık süreçte 7 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sonuçlarla şampiyonluk yarışındaki 3 rakibini de evindeki müsabakalarda yenememiş oldu.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar beraberlik sayısını 4'e yükseltirken, puanı da 19 oldu ve lider Adana Demirspor ile arasındaki fark 2'ye yükseldi.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    İSTİFA ÇAĞRISI

    Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya çağırdı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Son dakikalar oynanırken, "Valerien istifa" diye tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, son düdüğün çalmasının ardından "İsmael istifa" diye tezahüratta bulundu ve bir süre "Sergen Yalçın" diyerek tempo tuttu.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    EN ERKEN GOLÜ YEDİ

    Beşiktaş, Trabzonspor karşısında bu sezonki en erken golünü yedi.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Geride kalan 9 haftada kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlı ekip, 11. dakikada Maxi Gomez'in attığı golle kalesindeki en erken golü gördü.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Siyah-beyazlı ekibin bu sezon MKE Ankaragücü ve İstanbulspor maçlarının 26. dakikasında yediği goller en erken goller olarak kayda geçmişti.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    GHEZZAL MAÇI TAMAMLAYAMADI

    Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve 7 maç sonra Trabzonspor karşılaşmasıyla 11 kişilik kadroya dönen Rachid Ghezzal, mücadeleyi tamamlayamadı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Tecrübeli oyuncu, 44. dakikada yaşanılan bir pozisyon sonrası oyuna devam edemedi ve sağlık ekibinin müdahalesi sonrası 45+1. dakikada yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

     
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    CENK TOSUN SİFTAHI YAPTI

    Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımdaki 3. sezonunda ilk golü Trabzonspor karşısında attı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Dele Alli'nin yerine 68. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 70. dakikada Weghorst'un direkten dönen topunu tamamlayarak skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    WEGHORST GOLÜ UNUTTU

    Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Wout Weghorst golsüzlük serisini 3 maça çıkardı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Geride kalan 10 haftada 3 gol kaydedebilen Hollandalı oyuncu, 7. haftadaki İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor maçlarından sonra Trabzonspor maçını da boş geçti.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Weghorst, İstanbulspor dışında VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşamamıştı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    YUSUF YAZICI ATILDI

    Trabzonspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından hakem Ali Şansalan bordo-mavili oyuncuya ilk önce sarı kart gösterdi, daha sonra VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Şansalan pozisyonu tekrar inceleyerek 90+6. dakikada Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    VALERIEN ISMAEL SARI KART GÖRDÜ

    Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yusuf Yazıcı'nın yaptığı faulün ardından saha içi karıştı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Hakem Ali Şansalan pozisyonu VAR'dan izlemeye giderken teknik direktör Valerien Ismael'in kulübeden gösterdiği tepki üzerine sarı kart verdi.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Ismael, Medipol Başakşehir maçında da kırmızı kart görmüştü.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    TRABZONSPOR, VODAFONE PARK'TA 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Trabzonspor, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Bordo-mavili takım, Beşiktaş ile 2017-2018 sezonundan bu yana deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    İki takım arasında berabere biten söz konusu 4 mücadelede 2-2'lik skorla sonuçlandı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Bu müsabakalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Karadeniz temsilcisi, 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında sadece tek mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Kasım 2016'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    MAXI GOMEZ, LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

    Trabzonspor'un Uruguaylı futbolcusu Maxi Gomez, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

     
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Maxi Gomez, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 yenildiği müsabakada da fileleri havalandırmıştı.
  • Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyete hasret!

    Sezon başında İspanya ekibi Valencia'dan transfer edilen 26 yaşındaki santrfor, ligde çıktığı beşinci maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

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