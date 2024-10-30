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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş duyurdu: Sezgin Gülnar tahliye oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş duyurdu: Sezgin Gülnar tahliye oldu

        Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından spor muhabirini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Gülnar'ın tahliye olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 19:06 Güncelleme: 30.10.2024 - 19:06
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        Beşiktaş duyurdu: Sezgin Gülnar tahliye oldu
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        Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama yaptı.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Sezgin Gülnar'ın tahliye olduğu duyuruldu.

        İşte o açıklama:

        "Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"

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