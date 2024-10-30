Beşiktaş duyurdu: Sezgin Gülnar tahliye oldu
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından spor muhabirini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Gülnar'ın tahliye olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Sezgin Gülnar'ın tahliye olduğu duyuruldu.
İşte o açıklama:
"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"