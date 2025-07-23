Beşiktaş, Emerson'da mutlu sona yakın!
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir transferde daha sona yaklaştı. Siyah-beyazlıların, Emerson Royal'in transferini tamamlamak için İtalyan ekibi Milan ile görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için önemli bir hamleye hazırlanıyor.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, Emerson Royal'in transferini tamamlamak için AC Milan ile görüşmelerini hızlandırdı.
Haberde, Beşiktaş'ın İtalyan devine resmi teklifini sunduğu ve oyuncuyu Haziran 2026'ya kadar kiralamak istediği belirtiliyor.