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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş Emlakjet-BC Wolves Vilnius: 72-59 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet-BC Wolves Vilnius: 72-59 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ın 13. haftasında ağırladığı Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u 72-59 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla grupta 8. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 22:32 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:32
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        BKT EuroCup'ın 13. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u 72-59 mağlup etti.

        İlk periyoda hızlı başlayan Beşiktaş Emlakjet, 3. dakikada Derek Needham'ın üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakaladı. Rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 7. dakikasında Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle aradaki farkı 14'e çıkardı: 15-1. Bu basketten sonra temposunu artıran konuk ekip, aradaki farkı azalttı ve ilk çeyrek Beşiktaş Emlakjet'in 18-9 üstünlüğüyle sona erdi.

        Sert savunma ve etkili hücumlarla ikinci çeyreğe başlayan Wolves Vilnius, 15. dakikada Adas Juskevicius'un serbest atıştan bulduğu basketle aradaki farkı 6'ya indirdi: 26-20. Angel Delgado'nun oyuna girmesiyle hücumda daha etkili olan Beşiktaş Emlakjet, 19. dakikada Kyle Allman'ın 2 sayılık basketiyle aradaki farkı 20'ye çıkardı: 43-23. Periyodun devamında başka basket olmadı ve Beşiktaş Emlakjet soyunma odasına 43-23 önde gitti.

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        Üçüncü çeyrekte iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Dış atışlarda isabet bulmakta zorlanan Beşiktaş Emlakjet, boyalı alanda kaydettiği sayılarla farkın azalmasına izin vermedi. Siyah-beyazlılar son çeyreğe 58-38 önde girdi.

        Son çeyrek iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Wolves Vilnius, 38. dakikada Thurman'ın iki sayılık basketiyle aradaki farkı 14'e kadar indirdi: 69-55. Thurman'a Matthew Mitchell'ın iki sayılık basketiyle cevap veren Beşiktaş Emlakjet, maçın devamında sert savunmasına devam etti ve karşılaşmayı 72-59 kazandı.

        DEPREMZEDE ÇOCUKLAR DA İZLEDİ

        İstanbul Üniversitesi Disiplinlerarası Toplumsal Araştırmalar Kulübü'nün (DİTAK) "Sesini duyan var!" projesi kapsamında depremzede çocuklar, karşılaşmayı salonda takip etti.

        Çocuklar, maçın bitmesinin ardından sahada basketbol oynadı.

        Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

        Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk), Maxime Boubert (Fransa)

        Beşiktaş Emlakjet: Needham 8, Hammonds 3, Mitchell 15, Egehan Arna 3, Delgado 16, Mathews 5, Allman 8, Yiğit Arslan 8, Kerem Konan, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu

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        Wolves Vilnius: Zemaitis, Taylor 5, Thurman 15, Zukauskas 2, Mekowulu 1, Juskevicius 9, Brooks 10, Kariniauskas 8, Miniotas 4, Kozys, Berucka 3, Gagic 2

        1. Periyot: 18-9

        Devre: 43-23

        3. Periyot: 58-38

        5 faulle çıkan: 39.59 Allman (Beşiktaş Emlakjet)

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