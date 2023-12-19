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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş Emlakjet, Cedevita deplasmanında kazandı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet, Cedevita deplasmanında kazandı!

        Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Cedevita Olimpija'yı 88-83 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 23:36 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:36
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        Beşiktaş Emlakjet Slovenya'da galip!
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        Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 88-83 mağlup etti.

        Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlı ekip, 29-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunma sertliğini arttıran ev sahibi ekip, ilk yarı sonunda farkı 1 sayıya indirdi: 42-43.

        Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş Emlakjet, son periyoda 67-61 önde girdi. Son bölümü çekişmeli geçen karşılaşmadan siyah-beyazlı ekip, 88-83 galip ayrıldı.

        Beşiktaş Emlakjet, bu sonuçla 7. galibiyetini elde etti. Cedevita Olimpija ise 12. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

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