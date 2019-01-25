Beşiktaş Erzurumspor maçı için taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Beşiktaş Erzurumspor maçı ile bu akşam Süper Lig 19. hafta da başlamış olacak. Bu akşamki maç iki takım için de oldukça önemli. Beşiktaş liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek için, Erzurumspor ise küme düşme bandından çıkmak için bu akşamki maçı kazanmak zorunda. İşte Beşiktaş Erzurumspor maçına dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Erzurumspor maçı bu akşam saat 20.30'da Vodafone Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIn SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Maçın hakemleri: Orta Hakem M. Öğretmenoğlu, Yardımcı Hakemler M. Eyisoy - S. Çavuş, 4. Hakem K. Gençerler

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR KARŞILAŞMALARI HAKKINDA

Beşiktaş ve BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezonun ilk yarısında karşılaştı; maçı siyah beyazlılar deplasmanda 3-1 kazandı. Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda elde ettiği tek galibiyet, ligin ilk yarısındaki BB Erzurumspor maçında gelmişti.

Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının üçünde puan kaybeden Beşiktaş, bundan önceki 20 lig maçında üç kez puan kaybı yaşamıştı. Beşiktaş'ın cuma günü oynadığı son 44 Süper Lig maçının 22'si (%50) berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar, cuma günü çıktığı son yedi lig maçını kaybetmedi.

Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan BB Erzurumspor, bu seriden önce Mehmet Özdilek'in takımın başında çıktığı ilk altı maçta yenilmemişti. Bu sezon Süper Lig'de deplasman galibiyeti olmayan tek takım olan BB Erzurumspor, Akhisarspor ve Alanyaspor'un ardından deplasmanda en az puan toplayan üçüncü ekip.

Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım ile en fazla kafa golü yiyen ekip karşılaşacak. Beşiktaş'ın ligde attığı son beş golün üçü, BB Erzurumspor'un ise kalesinde gördüğü son sekiz golün dördü kafayla geldi.

BB Erzurumspor bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün ardından en az isabetli şut çeken takım. Beşiktaş ise bu alanda Kasımpaşa ve Trabzonspor'un ardından ligin en başarılı ekibi.

BB Erzurumspor'un Süper Lig'de attığı son iki gol de Taylan Antalyalı'dan geldi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de iç sahada attığı son 13 golün yedisinde Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var.

Mehmet Özdilek, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildİ ancak son altı karşılaşmanın sadece birini kaybettİ.

İSTANBUL TRAFİĞİNE BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI DÜZENLEMESİ

Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu kapsamda saat 16.30'dan itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak. Akım, Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanacak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapalı olacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.