Maçın ilk seti Fenerbahçe'nin 25-14'lük üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Karşılaşmada ikinci set Beşiktaş'ın 16-15'lik üstünlüğüyle devam ederken Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemin önce netten indiği sonra da takım kaptanlarını yanına çağırdığı belirtildi.

Kaptanlarla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında hakem, hakem kuruluna giderek seti durdurdu ve Fenerbahçe, soyunma odasına girdi.

İki kulüp idarecileri ve Federasyon yetkilileri, maçın akıbeti konusunda görüştü. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında iki takım da sahaya döndü. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Mücadelenin kalan dakikalarında küfürlü tezahürat yapılması durumunda salon boşaltılacak.

Ligde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş averajla 5. basamakta yer alıyor.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk haftasında yapılan maçı Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.

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