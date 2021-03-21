Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Habertürk Spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Oğuzhan Genç'in canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da!

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, Montero, Rıdvan, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Mensah, Nkoudou, Hasic, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Osayi, Pelkas, Samatta

YEDEKLER: Harun, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Cisse, Ferdi, Tisserand, Thiam, Novak, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

- BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı mağlubiyet siyah-beyazlı ekip için derbiyi daha da önemli hale getirdi. Siyah-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

SON 6 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0),Gençlerbirliği (3-0),Yukatel Denizlispor (3-0),Yeni Malatyaspor (1-0),Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

- FENERBAHÇE

Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. sarı-lacivertliler, haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor.

DEPLASMAN KRALI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda iç sahanın aksine başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

353. RANDEVU

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 352 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 488 golüne, Beşiktaş 447 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 129 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 147 gol attı.

SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN

Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle döndü. Siyah-beyazlıların gollerini, Vincent Aboubakar (2),Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala atarken, sarı-lacivertlilerin golleri Papiss Cisse ve Ozan Tufan (2)'dan gelmişti.

SERGEN YALÇIN: 2 - EROL BULUT: 1

İki teknik adamın karşı karşıya geldiği ilk mücadele 2019-2020 sezonunun ilk yarısında gerçekleşti. Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın, Alanyaspor’un başındaki Erol Bulut’u iç sahada ağırladı.

Ceyhun, Junior Fernandes ve Cisse’nin golleriyle Alanyaspor deplasmanda 3-0 öne geçerken, Yeni Malatyaspor; Bifouma ve Jahovic’le farkı 1’e indirse de sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ın başına geçen Sergen Yalçın, Alanyaspor deplasmanında boy gösterdi. Erol Bulut’un ekibi Junior Fernandes’in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da, Beşiktaş ikinci yarıda Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 kazandı.

İki teknik adam bu sezonun ilk yarısında ise Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Aboubakar (2),Necip Uysal ve N’Sakala’nın golleriyle 4-3 kazandı. Fenerbahçe’nin gollerini Cisse ve Ozan Tufan (2) kaydetti. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği 3 maçta tam 15 gol atıldı.