4 | 16

2. yarıda ise Ersun Yanal birden bire ve belki de bu sezon ilk defa taktik doğrular yaptı. Valbuena ve Ayew'i aldı ve driplinge uygun olmayan oyunda driplingçi Moses'i aldı. Dirar da daha verimli olduğu beke geçti. Faslı, geriden markajsız geldiğinde çok daha aktif oluyor.