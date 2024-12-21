Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Fibabanka: 88 - Aliağa Petkimspor: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 88 - Aliağa Petkimspor: 80 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Aliaağa Petkimspor'u 88-80 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 20:43 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş evinde hata yapmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Fibabanka, evinde Aliaağa Petkimspor'u 88-80 mağup etti.

        Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.

        Salon: BJK Fibabanka

        Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 8, Needham 14, Berk İbrahim Uğurlu 9, Sleva 14, Terry 10, Allman 15, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan 6, Martin 12

        Aliağa Petkimspor: Russell 10, Tyree 7, Yavuz Gültekin 12, Aldridge 2, Salinas 19, Dotson 6, Van Beck 7, Williams 13, Troy Selim Şav 4, Karahan Tuan Efeoğlu

        1. Periyot: 24-23

        Devre: 45-46

        3. Periyot: 65-62

        4. Periyot: 88-80

        5 Faulle çıkan: 38.40 Sleva (Beşiktaş Fibabanka)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da sağanak
        Antalya'da sağanak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı
        Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!