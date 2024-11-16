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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Fibabanka: 95 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 84 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 95 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 84 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 95-84 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 16.11.2024 - 20:51
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        Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 95-84 mağlup etti.

        Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligde 7. maçında 5. galibiyetine imza atarken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 6. yenilgisini aldı.

        Salon: BJK Fibabanka

        Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

        Beşiktaş Fibabanka: Needham 18, Berk Uğurlu 7, Sleva 9, Martin 10, Terry 6, Allman 13, Mathews 17, Yiğit Arslan 4, Morgan 9, Kerem Konan 2

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Gilmore 5, Starks 11, Sajus 21, Arda Berk Kaya 2, Love 14, Franke 23, Yesukan Onar 8, Erdi Gülaslan, Emircan Koşut

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        1. Periyot: 24-25

        Devre: 51-48

        3. Periyot: 74-67

        4. Periyot: 95-84

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