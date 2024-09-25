Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş Fibabanka-Buducnost VOLI: 94-76 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka-Buducnost VOLI: 94-76 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup'taki ilk maçında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yenerek sezona galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:21 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, EuroCup'a galibiyetle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu ilk hafta maçında sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.

        BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 25-19 üstün bitiren siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 49-39 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek sonunda farkı 16'ya (67-51) yükselten Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı da 18 sayı farkla kazanmayı başardı: 94-76.

        Beşiktaş Fibabanka, gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...