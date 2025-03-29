Beşiktaş-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray'ın yenilmezlik ünvanına Beşiktaş son verdi! Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek rakibinin hem ligdeki 28 maçlık namağlup serisini noktaladı hem de şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılara büyük darbe vurdu. Kartal'a üç puanı getiren golleri Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydederken, Galatasaray'ın tek golü Torreira'dan geldi. Cimbom'da Frankowski 36. dakikada, Beşiktaş'ta ise Semih Kılıçsoy 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş-Galatasaray derbisini ev sahibi siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.
Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 23. dakikada Rafa Silva'nın şık golüyle 1-0 öne geçti.
FRANKOWSKI VE SEMİH KIZARDI!
Galatasaray'da Frankowski 36. dakikada Muçi'ye ceza sahasının hemen dışında yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu ekrandan izleyen hakem Yasin Kol, bariz gol şansı değerlendirmesinde bulunarak Polonyalı oyuncuya kırmızı kartını çıkardı ve sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.
Beşiktaş'ta ise Semih Kılıçsoy 90+5'te Davinson Sanchez'e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
45. dakikada Torreira yaklaşık 30 metreden attığı harika golle skoru eşitledi: 1-1.
İkinci yarıda baskısını artıran Kartal, 66'da Gedson Fernandes'in golüyle galibiyete uzandı: 2-1.
Ligde 28 maç aradan sonra mağlup olan Galatasaray, 71 puanda kalırken, 4. sıradaki Beşiktaş ise puanını 47'ye yükseltti.