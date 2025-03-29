Beşiktaş-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU) Galatasaray'ın yenilmezlik ünvanına Beşiktaş son verdi! Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek rakibinin hem ligdeki 28 maçlık namağlup serisini noktaladı hem de şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılara büyük darbe vurdu. Kartal'a üç puanı getiren golleri Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydederken, Galatasaray'ın tek golü Torreira'dan geldi. Cimbom'da Frankowski 36. dakikada, Beşiktaş'ta ise Semih Kılıçsoy 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Ajanslar Giriş: 29.03.2025 - 19:17 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:38 facebook

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