STAT: Vodafone Park

HAKEM: Fırat Aydınus

VAR: Mete Kalkavan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

CANLI ANLATIM...

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

YEDEKLER: Mert, Rıdvan, Montero, Salih, Oğuzhan, Can, Welinton, Kenan, Serdar, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne

YEDEKLER: Fatih, Alpaslan, Babel, Mostafa, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Halil, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Galatasaray ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.

SERGEN YALÇIN'IN TEK YENİLGİSİ GALATASARAY'A KARŞI

Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı.

Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

350. RANDEVU

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.

VODAFONE PARK'TAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi. İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.