Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Son 2 maçını kazanamayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor. Namağlup lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takım ise şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.03.2025 - 19:17 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        ABONE OL

        STAT: TüpraşHAKEM: Yasin KolSAAT: 20.30YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva

        Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Dev derbinin hakemi ise Yasin Kol. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstleniyor. Derbinin 4. hakemi ise Çağdaş Altay...

        REKLAM

        Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş ise 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle 44 puan topladı. Liderin 27 puan gerisinde bulunan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla ikas Eyüpspor'un önünde 4. sırada yer aldı.

        İLK YARIDAKİ DERBİ G.SARAY'IN

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan derbiden sarı-kırmızılı ekip 3 puanla ayrıldı. Ligin 10. haftasında RAMS Park'ta yapılan derbiyi ev sahibi takım, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü son anlarda Ernest Muçi'den geldi.

        SON 3 LİG MAÇINDA GALİP

        Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile yaptığı son 3 lig maçını kazandı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a karşı Süper Lig müsabakalarında son galibiyetini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla elde etti. Sonraki süreçte yapılan lig mücadelelerinden Galatasaray üç puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu derbilerde 2 kez 2-1, bir kez de 1-0'lık skorla galibiyet aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, hem rekabetteki galibiyet serisini 4 maça çıkarmak hem de ligdeki namağlup ünvanını korumak için mücadele edecek.

        REKLAM

        LİGDE SON 2 MAÇINI KAYBETTİ

        Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 27. haftasında Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki resmi maçı kaybetti. Ligde oynadığı son iki müsabakada sahada eksik kalan rakiplerine karşı kazanamayan "Kara kartal", derbiden galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.

        2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

        KARTAL'DA 5 İSİM SINIRDA

        REKLAM

        Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        G.SARAY, OKAN BURUK'LA ÜSTÜN

        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlı takımla ligde yaptığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa maçını 5-0 kaybederek Buruk idaresindeki en ağır yenilgisini yaşamıştı.

        SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında veriyor. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        G.Saray'ın derbi 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın derbi 11'i belli oldu!
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Trabzon'da kazanan yok!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler