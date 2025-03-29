Beşiktaş-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: TüpraşHAKEM: Yasin KolSAAT: 20.30YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Dev derbinin hakemi ise Yasin Kol. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstleniyor. Derbinin 4. hakemi ise Çağdaş Altay...

REKLAM Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş ise 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle 44 puan topladı. Liderin 27 puan gerisinde bulunan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla ikas Eyüpspor'un önünde 4. sırada yer aldı.

İLK YARIDAKİ DERBİ G.SARAY'IN İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan derbiden sarı-kırmızılı ekip 3 puanla ayrıldı. Ligin 10. haftasında RAMS Park'ta yapılan derbiyi ev sahibi takım, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü son anlarda Ernest Muçi'den geldi. SON 3 LİG MAÇINDA GALİP Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile yaptığı son 3 lig maçını kazandı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a karşı Süper Lig müsabakalarında son galibiyetini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla elde etti. Sonraki süreçte yapılan lig mücadelelerinden Galatasaray üç puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu derbilerde 2 kez 2-1, bir kez de 1-0'lık skorla galibiyet aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, hem rekabetteki galibiyet serisini 4 maça çıkarmak hem de ligdeki namağlup ünvanını korumak için mücadele edecek. REKLAM

LİGDE SON 2 MAÇINI KAYBETTİ Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 27. haftasında Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki resmi maçı kaybetti. Ligde oynadığı son iki müsabakada sahada eksik kalan rakiplerine karşı kazanamayan "Kara kartal", derbiden galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor. 2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

KARTAL'DA 5 İSİM SINIRDA REKLAM Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek. G.SARAY, OKAN BURUK'LA ÜSTÜN Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlı takımla ligde yaptığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa maçını 5-0 kaybederek Buruk idaresindeki en ağır yenilgisini yaşamıştı.