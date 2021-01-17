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Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman? beIN Sports Yayın akışı! BJK GS maçı ilk 11'ler

Süper Lig'in 18. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman? beIN Sports Yayın akışı! BJK GS maçı ilk 11'le

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, 18. haftadaki derbi mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Evinde üst üste 6 galibiyet alan Beşiktaş, son 4 karşılaşmada ise gole izin vermedi. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, 19. haftadaki derbi mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Oğuzhan, Atiba; Ghezzal, Aboubakar, Larin

Galatasaray: Okan; Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi; Taylan, Etebo; Oğulcan, Belhanda, Arda; Diagne

EVİNDE 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı.

Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

WELİNTON CEZALI DURUMDA

Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü.

VİDA VE MENSAH KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, yarınki derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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