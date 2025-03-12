Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbilerinin tarihleri açıklandı! Süper Lig'in 29. ve 30. haftalarında oynanacak iki derbinin tarihi belli oldu. 29. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. 30. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Habertürk Giriş: 12.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:06 facebook

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