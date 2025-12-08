Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının başlama saati ve muhtemel 11'leri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 24 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, "Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde eden siyah-beyazlılar, Gaziantep FK engelini geçip lig yarışından kopmak istemiyor. Beşiktaş, ligde Gaziantep karşısında oynadığı son 3 maçta da galip gelemedi. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Beşiktaş 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Peki, "Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saati...
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı 8 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
LİGDE 13. RANDEVU
Beşiktaş, Gaziantep FK ile lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 17 gol atarken, Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi.
Siyah-beyazlı ekip, kırmızı-siyahlılarla son olarak 2024-2025 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında ise 2-1 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Jota, Toure
Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Perez, N'Diaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo