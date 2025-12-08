Beşiktaş-Gaziantep FK maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde eden siyah-beyazlılar, Gaziantep FK engelini geçip lig yarışından kopmak istemiyor. Beşiktaş, ligde Gaziantep karşısında oynadığı son 3 maçta da galip gelemedi. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Beşiktaş 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Peki, "Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saati...