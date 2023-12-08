Beşiktaş, genç futbolcuları ile profesyonel sözleşme imzaladı Beşiktaş'ta genç futbolcular Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, genç oyuncular Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu'yla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2015 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Akademisi’nde ge sürdüren, Beşiktaş Artaş U-19 Takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Abdülmecid Dönmez ile 2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren, Beşiktaş Artaş U-19 Takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Şahin Kalınsazlıoğlu ile 2025-26 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdülmecid Dönmez ile Şahin Kalınsazlıoğlu’na başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.